سكاي نيوز: إلقاء عبوة ناسفة على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

القاهرة - مصراوي:

إلقاء عبوة ناسفة على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بعد دخوله قطاع - وفقا لمراسل سكاي نيوز.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، واستمر في طريقه لاستكمال الفعاليات المقررة اليوم، والأجهزة الأمنية تحقق في ماهية الانفجار.

وكان المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطيني أن رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، أعلن أنه سيتوجه إلى قطاع غزة، الثلاثاء، لافتتاح محطة معالجة المياه العادمة في شمالي القطاع. كما سيجتمع مع قياد حركة حماس للتباحث في أمر المصالحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، لوكالة فرانس برس "سيصل غدا الثلاثاء إلى غزة برفقة اللواء ماجد فرج لافتتاح محطة معالجة المياه المبتذلة".

من ناحيته قال مصدر في الحكومة إن الحمد الله "سيجري لقاء مع قيادة حركة حماس لبحث جدي حول دفع المصالحة، وتمكين كامل للحكومة في قطاع غزة لخطورة الأوضاع الحالية، وذلك قبل توجه وفد السلطة الفلسطينية إلى روما للمشاركة في مؤتمر دعم الأنروا" في 15 آذار/مارس في روما.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة "بانتظار موافقة حماس على تسليم كامل للجباية والمعابر والقضاء والشرطة بما يضمن تسلم الحكومة لكافة مسؤولياتها في القطاع بشكل طبيعي وقانوني"، مضيفا أن "هذه خطوة ستؤدي إلى تنظيم الوضع الحكومي، واستيعاب حوالي عشرين ألف موظف مدني، بينهم عناصر الشرطة المدنية".

وكان قد زار الحمد الله غزة في ديسمبر، إثر اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح الموقع في القاهرة في أكتوبر.

ويتواجد وفد من المخابرات العامة المصرية في غزة منذ أكثر من أسبوعين للمتابعة مع حماس وفتح بشأن آليات تنفيذ اتفاق المصالحة في القطاع.

وتوجد في غزة عدة مشاريع صغيرة لمعالجة مياه الصرف لكن المشروع الجديد وصف بأنه "يعد حاسما في حل جزء من مشكلة الصرف الصحي المتفاقمة في شمالي القطاع".