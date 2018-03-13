المرصد السوي: 4 قتلى و22 جريحا في قصف جوي على الغوطة الشرقية

دمشق (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة اشخاص وإصابة 22 آخرين جراء تجدد القصف الجوي على الغوطة الشرقي اليوم الثلاثاء .

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن الطائرات الحربية عاودت تحليقها في سماء الشرقية فجر اليوم بعد غياب شهدته منذ ليل أمس الاثنين، مشيرة إلى تنفيذ هذه الطائرات صباح اليوم غارات على بلدة كفربطنا، كما استهدفت بثماني غارات مناطق في بلدة جسرين، وغارة على مدينة سقبا، حيث تسبب القصف على سقبا بمقتل اربعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بجراح.

وطبقا للمرصد ، استهدفت قوات النظام صباح اليوم بـ 10 قذائف أماكن في بلدة جسرين.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تجري عملية إجلاء حالات طبية من الغوطة الشرقية تحت إشراف الأمم المتحدة خلال الساعات القادمة.