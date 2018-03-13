مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية فلسطينية بالخليل

القاهرة - مصراوي:

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 30 دونما من الأراضي المزروعة بمحاصيل شتوية في قرية جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

وأشعل المستوطنون في مستوطنة "ماعون" النار بالمحاصيل الزراعية في منطقة خلة العدرة القريبة من المستوطنة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويعتمد المزارعون الفلسطينيون ورعاة الأغنام على هذه المحاصيل بشكل أساسي لإطعام مواشيهم خلال فصل الشتاء.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من المزارعين الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس أثناء حراثتهم أراضيهم، حيث استهدفوا الجرارات الزراعية وحالوا تخريبها.