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مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية فلسطينية بالخليل

10:22 ص الثلاثاء 13 مارس 2018
مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية فلسطينية بالخليل

ارشيفية

القاهرة - مصراوي:
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 30 دونما من الأراضي المزروعة بمحاصيل شتوية في قرية جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

وأشعل المستوطنون في مستوطنة "ماعون" النار بالمحاصيل الزراعية في منطقة خلة العدرة القريبة من المستوطنة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويعتمد المزارعون الفلسطينيون ورعاة الأغنام على هذه المحاصيل بشكل أساسي لإطعام مواشيهم خلال فصل الشتاء.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من المزارعين الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس أثناء حراثتهم أراضيهم، حيث استهدفوا الجرارات الزراعية وحالوا تخريبها.

حرق محاصيل المزارعين الفلسطينيين الخليل القدس الاحتلال الاسرائيلي

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