مستشار الأمن القومي الأمريكي: الضغط متواصل على كوريا الشمالية

القاهرة - مصراوي:

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي إتش. آر مكماستر، أمس الاثنين 12 مارس، عن تفاؤل واشنطن إزاء وجود فرصة لعقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لكنها مصممة على مواصلة الضغط على بيونغ يانغ لنزع أسلحتها النووية.

ونقلت رويترز عن مكماستر قوله للصحفيين بعد إفادة أمام مجلس الأمن الدولي:

ربما نكون قادرين على التماس حل دبلوماسي من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية تماما.

وأضاف "نحن جميعا متفقون على أننا متفائلون بشأن هذه الفرصة لكننا مصممون على مواصلة الضغوط القصوى إلى أن نرى الكلمات تطابق الأفعال ونرى تقدما حقيقيا صوب نزع الأسلحة النووية".

وكان ترامب قد أعلن، السبت الماضي، أنه يتوقع نجاحا كبيرا في المفاوضات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأشار ترامب، إلى أنه يتوقع وقف التجارب طوال مدة المحادثات، بينما تدرس كوريا الشمالية في الوقت نفسه إمكانية نزع السلاح النووي، وختم الرئيس الأمريكي: " لذلك كل شيء سيكون رائعا".

في وقت سابق، قبل ترامب، مقترح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حول عقد اجتماع شخصي، والذي سيعقد قبل مايو. وأفاد البيت الأبيض، بأنه سيتم الاتفاق على وقت ومكان الاجتماع لاحقا.