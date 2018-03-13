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احتفالات تهويدية ليلية صاخبة في "باب الخليل" بالقدس القديمة

09:50 ص الثلاثاء 13 مارس 2018
احتفالات تهويدية ليلية صاخبة في "باب الخليل" بالقدس القديمة

احتفالات تلمودية لمجموعات من المستوطنين

رام الله (أ ش أ)
أقامت مجموعات من المستوطنين الليلة الماضية، احتفالات تلمودية صاخبة في منطقة باب الخليل أحد أبواب مدينة القدس القديمة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن الاحتفالات تضمنت موسيقى وأغاني تلمودية صاخبة سببت الازعاج لأهالي المنطقة وزوار البلدة القديمة، كما تضمنت عرض رسومات مضيئة على سور القدس التاريخي في المنطقة، تروي أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم، وغيرها من أكاذيب وروايات ملفقة حول القدس ومقدساتها وحضارتها وتاريخها، فضلا عن ترديد شعارات عنصرية ضد العرب.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات التهويدية حتى ساعة متأخرة من مساء بعد غد، وكل ذلك بحماية قوات الاحتلال.

هذا المحتوى من

Asha
احتفالات اليهود باب الخليل القدس المحتلة التلمود القدس القديمة

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