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رئيس الوزراء الأردني يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية

09:41 ص الثلاثاء 13 مارس 2018
رئيس الوزراء الأردني يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية

رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي

عمان (أ ش أ)

غادر رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، عمان صباح اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية إلى مصر تستمر يوما واحدا .

ويبحث الملقي - خلال الزيارة مع عدد من المسئولين - العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة .

ويرافق رئيس الوزراء الأردني، خلال الزيارة، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشئون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان ووزراء الصحة الدكتور محمود الشياب والدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة .

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رئيس الوزراء الأردني مصر زيارة رسمية

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