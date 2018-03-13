المرصد السوري : ارتفاع أعداد القتلى جراء القصف على الغوطة إلى 1181 شخصا

دمشق (أ ش أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حصيلة ضحايا القصف على غوطة دمشق الشرقية منذ 18 فبراير الماضي ارتفعت إلى 1181 شخصا.

وأضاف المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن الهدوء يسود الآن الغوطة الشرقية وذلك بعد غارات نفذتها طائرات حربية ومروحيات استهدفت عددا من المناطق من بينها زملكا وحرستا تسببت بمقتل عدد من الأشخاص.

يذكر أن المرصد السوري كان قد أعلن أمس الاثنين مقتل أكثر من 350 ألف شخص، بينهم أكثر من 100 ألف مدني جراء الحرب في سوريا والتي أتمت عامها السابع، مشيرا إلى أن من بين القتلى المدنيين ما يقرب من 19 ألفا و811 طفلا.