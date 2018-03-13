بريطانيا: اجتماع طارئ اخر لبحث تسمم العميل الروسي السابق

لندن (د ب أ)

من المقرر أن تعقد لجنة الطوارئ البريطانية الحكومية " كوبرا" اليوم الثلاثاء اجتماعا بشأن قضية تسمم عميل روسي سابق وابنته ، حيث تتهم واشنطن ولندن موسكو بأنها وراء الهجوم.

ومازالت حالة سيرجي سكريبال، 66 عاما، وابنته يوليا، 33 عاما، خطيرة، وذلك بعدما تعرضا لما أطلقت عليه بريطانيا غاز أعصاب سام في بلدة ساليسبوري مطلع هذا الشهر.

ويعد اجتماع كوبرا الثاني الذي يتم عقده خلال أربعة أيام، وسوف تترأسه وزيرة الداخلية امبر رود، التي قالت في نهاية الأسبوع إن أكثر من 250 رجل شرطة من وحدات مكافحة الإرهاب في بريطانيا يحققون في الواقعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيان أمس الاثنين إن واشنطن تتفق مع لندن على أنه " من المحتمل أن تكون روسيا هي المسؤولة" عن الهجوم، ويجب أن تواجه " عواقب قوية".

وأضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين، وأخبره أن أمريكا " تقف مع حلفائها في المملكة المتحدة".

وكانت رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي قد قالت في وقت سابق للبرلمان في لندن إن الخبراء أكدوا أن السم الذي تم استخدامه مع سكريبال وابنته " غاز أعصاب تم تصنيعه في روسيا ويستخدم عسكريا".

أضافت ماي أنه تم استدعاء السفير الروسي لتقديم تفسير بشأن وجود غاز الأعصاب في بريطانيا، وأمهلت رئيسة الوزراء روسيا حتى نهاية اليوم الثلاثاء لتقديم " رد معقول".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة تاس الروسية للأنباء إن البرلمان البريطاني يقدم " عرضا من عروض السيرك".