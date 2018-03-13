اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و(داعش) جنوبي دمشق

دمشق (أ ش أ)

شن تنظيم (داعش) الإرهابي هجوما عنيفا على حي القدم المجاور لمخيم اليرموك وحي الحجر الأسود معقل التنظيم، جنوبي دمشق، وفقا لما تداولته مواقع إعلامية محلية سورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام سورية قولها "إن اشتباكات عنيفة تجري بين قوات الجيش السوري والقوات الرديفة من جهة، وتنظيم (داعش) في حي القدم من جهة أخرى".

وأفادت المصادر ذاتها بأن الاشتباكات بين مسلحي (داعش) وقوات الجيش السوري وصلت إلى دوار بورسعيد، وأن حالات قنص متبادلة تجري في هذه الأثناء بعد انسحاب فصائل سورية معارضة مؤخرا كانت متمركزة في هذه المنطقة، على إثر تسوية مع الجيش السوري، وتقضي بخروج مسلحين وعائلاتهم من حي القدم إلى إدلب شمال سوريا.

جدير بالذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي يسيطر على أحياء من مخيم اليرموك والعسالي والتضامن والحجر الأسود منذ 2015.