الصين تستحدث وزارات وتدمج لجان في تعديل كبير لهيكل الحكومة

بكين (د ب أ) :

قال المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، إن الصين تعتزم استحداث وزارات جديدة بالإضافة إلى دمج لجنتي التنظيم المصرفي وتنظيم التأمين في هيئة واحدة، في أكبر عملية تعديل لهيكل الحكومة منذ سنوات.

وسيتم دمج لجنة التنظيم المصرفي ولجنة تنظيم التأمين في كيان واحد، حيث تهدف الصين إلى تبسيط الإدارة وتحسين الوقاية من المخاطر المالية.

ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق مكتب تدقيق الحسابات، وسيتم إنشاء مكتب جديد لمراقبة السوق، وفقا لوثيقة تم تقديمها في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب.

وسيتم استحداث عدة وزارات جديدة، من بينها وزارة شاملة للزراعة والمناطق الريفية، ووزارة لإدارة الطوارئ وأخرى لحماية البيئة فضلا عن وزارة لشؤون المحاربين القدامى.

وتشكل التغييرات جزءًا من جهود بكين المستمرة لتبسيط الحكومة وتقوية سيطرة الحزب الشيوعي على الدولة.

ويوم الأحد الماضي، صوت البرلمان على تعديل الدستور لرفع القيود على المدد الرئاسية، بما يفتح المجال للرئيس شي جين بينج للحكم إلى أجل غير مسمى.