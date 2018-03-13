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مقتل نحو 30 مرشحا للانتخابات البرلمانية في المكسيك

06:33 ص الثلاثاء 13 مارس 2018
مقتل نحو 30 مرشحا للانتخابات البرلمانية في المكسيك

وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريتي

مكسيكو سيتي -مارس (د ب أ) :

قال وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريتي، يوم الاثنين، إن نحو 30 مرشحا للانتخابات التي ستجرى في المكسيك في يوليو قد قتلوا بالفعل.

وأضاف نوفاريتي أن معظم المستهدفين كانوا يأملون في التنافس على مقاعد برلمانية إقليمية ورئاسة بلديات، وأن ولاية جويريرو ، جنوب غربي البلاد، كانت واحدة من أسوأ الولايات المتضررة من العنف.

في أول يوليو، سينتخب المكسيكيون رئيساً جديداً، وأعضاء البرلمان بمجلسيه والبرلمانيين الإقليميين، وثمانية من حكام ولايات ورؤساء البلديات ، بما في ذلك مدينة مكسيكو سيتي.

وغالبا ما تسعى العصابات الإجرامية التي تغذيها أموال المخدرات إلى السيطرة على السياسة، خاصة على المستوى المحلي ، وتستهدف السياسيين الذين قد يتخذون إجراءات ضدهم.

وشهدت البلاد أكثر الأعوام دموية في عقدين خلال العام الماضي ، حيث سجلت 29 ألف جريمة قتل.

المكسيك ألفونسو نافاريتي وزارة الداخلية المكسيكية العصابات الإجرامية

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