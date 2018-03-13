مقهى أمريكي يمنع دخول أفراد الشرطة.. تعرف على السبب

اعتمد أصحاب مقهى"هاستا مويرتي" بمدينة أوكلاند الأمريكية سياسة مختلفة عن باقي مقاهي ولاية كاليفورنيا.

وقررت إدارة المقهى حظر دخول أفراد الشرطة، مؤكدة أن خدمات "هاستا مويرتي" ليست متوفرة لأفراد الشرطة.

و"هاستا مويرتي" اسم إسباني اختاره مالكو المقهى، ويعني"حتى الموت"، وبدأ المقهى جمع أموال لتمويل افتتاحه في نهاية عام 2016.

وفي الـ16 من فيفري الماضي دخل أحد أفراد الشرطة إلى المقهى وهو يرتدي زيه الرسمي، وفوجئ برفض عامل المقهى تقديم الخدمة له، فخرج الشرطي وهو بدرجة رقيب دون إثارة مشاكل.

ودافع مالك المقهى عن موقفه، موضحاً أن سياسة المقهى تقوم على اعتقاد بأن وجود الشرطة في المكان يهدد الشعور بالسلامة المعنوية والجسدية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مالكي المقهى قالوا في منشور عبر تطبيق "أنستجرام" إن لديهم سياسة تتمثل في مطالبة أفراد الشرطة بمغادرة المقهى من أجل الأمان الجسدي والمعنوي للزبائن ولأنفسهم. وقال قسم شرطة أوكلاند إنه يحترم حقوق مالكي المقهى في خدمة من يريدونه، موضحين أنهم يتواصلون معهم من أجل عقد حوار بناء في إطار مجهوداتهم لتحقيق وحدة المجتمع.