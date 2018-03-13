ترامب: لجنة الاستخبارات بمجلس النواب لم تجد دليلا على تواطؤ بين حملتي الانتخابية وروسيا

واشنطن -(د ب أ) :

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في بلاده لم تجد دليلا على أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "بعد تحقيق عميق دام 14 شهرا لم تجد لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أي دليل على تواطؤ أو تنسيق بين حملة ترامب وروسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية 2016".

ويعد تحقيق لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي واحدا من تحقيقات تنظر في مدى تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وما يزال التحقيقان اللذان يجريهما المحقق الخاص، روبرت مولر، ولجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، جاريين.