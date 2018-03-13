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البيت الأبيض: ترامب أوقف عملية استحواذ على شركة نظم اتصالات أمريكية بسبب مخاوف الأمن القومي

03:14 ص الثلاثاء 13 مارس 2018
البيت الأبيض: ترامب أوقف عملية استحواذ على شركة نظم اتصالات أمريكية بسبب مخاوف الأمن القومي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (د ب أ) :

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف عملية استحواذ شركة "برودكوم" السنغافورية على شركة "كوالكوم" الأمريكية المتخصصة في مجال تكنولوجيا نظم الاتصالات ، مقابل 121 مليار دولار، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكان من شأن الاستحواذ على الشركة أن يكون الأكثر تكلفة في مجال صناعة التكنولوجيا.

ونقل بيان للبيت الأبيض عن ترامب قوله إن "هناك أدلة موثوقة تقودني إلى الاعتقاد بأن برودكوم قد تتخذ إجراءات تهدد بإضعاف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال سيطرتها على كوالكوم".

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