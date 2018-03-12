رئيس الفلبين يهدد بإلقاء فريق تحقيق دولي في حرب المخدرات للتماسيح
مانيلا (أ ش أ)
هدد رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، الفريق الذي شكلته الأمم المتحدة للتحقيق في "حرب المخدرات" في بلاده، بإلقائهم للتماسيح.
وأكد دوتيرتي - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الفضائية - أنه ليس من حق الأمم المتحدة أو غيرها التدخل في الحرب التي تشنها دولته على المخدرات ، وتوعد الفريق الدولي قائلا " سوف أقذف بكم الى التماسيح إذا ما تجرأتم على القدوم الى الفلبين".
يذكر أن الشرطة الفلبينية كانت قد أعلنت أنها قتلت نحو 4100 من تجار المخدرات خلال تبادل إطلاق نار ، وأن ليس لها أي صلة بالمسلحين المجهولين الذين قتلوا المئات من متعاطي المخدرات.
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