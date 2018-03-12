البيت الأبيض يدين تسميم الجاسوس الروسي ... دون التطرق إلى روسيا

واشنطن - (د ب أ):

أعرب البيت الأبيض عن "إدانته الكاملة" لتسميم جاسوس روسي سابق، إلا أنه لم يشر إلى روسيا، على الرغم من اعلان الحكومة البريطانية، والتي رجحت تورط موسكو في الهجوم.

وعندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي عما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سينظر في فرض عقوبات لمعاقبة روسيا، قالت إن استخدام غاز أعصاب قاتل على أرض بريطانية هو أمر "مهين وطائش وغير مسؤول".

ورغم سؤالها أكثر من مرة عن روسيا، أكدت على التضامن بلادها الكامل مع بريطانيا "كحليفنا الأقرب".

وقالت ساندرز "أعتقد أنهم ما زالوا يعملون على بعض تفاصيل ذلك ... وسنواصل العمل مع بريطانيا، ونحن بالتأكيد نقف معهم خلال هذه العملية".