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مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 وملحقاتها

11:46 م الإثنين 12 مارس 2018
مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 وملحقاتها

رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري

بيروت (أ ش أ)

أقر مجلس الوزراء اللبناني - خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء سعد الحريري - اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 وملحقاتها.

وقال الحريري في تصريح صحفي "إن هذه الموازنة فيها إصلاح وحوافز لكل القطاعات، وكل الوزارات التزمت بالتعميم الذي وزعناه قبل شهر أو شهرين بتخفيض موازناتها ، وتمكنا من أن نوفر عما كانت بعض الوزارات قد وضعته".

وأضاف أنه تم التمكن من الوصول إلى الأرقام نفسها التي كانت في موازنة عام 2017 ، واصفا العجز الموجود فى الميزانية بالمقبول.

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مجلس الوزراء اللبناني الموازنة العامة بيروت سعد الحريري

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