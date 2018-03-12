الأرجنتين تنقذ حياة 5 علماء أمريكيين في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية

بوينس آيرس (أ ش أ)

أنقذت كاسحة جليد أرجنتينية خمسة علماء أمريكيين، كانوا عالقين في إحدى الجزر التي تقع في الجانب الشمالي الشرقي بشبه الجزيرة القطبية الجنوبية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الإثنين، عن وزارة الخارجية الأرجنتينية قولها، إن العلماء الخمس الذين كانوا يقومون بأبحاث علمية بإحدى الجزر تم نقلهم جواً بطائرة هيليكوبتر أمس الأحد.

وأضافت الوزارة أن إحدى كاسحات الجليد الأمريكية لم تستطع إنقاذ هؤلاء العلماء بسبب كثافة الحاجز الجليدي مما دفع "برنامج الولايات المتحدة في القارة القطبية الجنوبية" لطلب المساعدة من الأرجنتين.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة الأرجنتينية قد أشارت في بيان إلى أن العلماء يتمتعون بحالة صحية جيدة.