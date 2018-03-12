الدفاع الروسية: خروج 76 شخصًا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية
موسكو (أ ش أ)
أعلن مركز تنسيق المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنه تم إخراج 76 شخصا من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر ممرات إنسانية، اليوم، فيما قتل 5 مدنيين بقصف المسلحين.
وأكد الجنرال يوري يفتوشينكو رئيس المركز الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، و الذي يتخذ قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقرا له قوله إنه تم ، إخراج 17 عائلة يبلغ عدد أفرادها 76 شخصا، بينهم 49 طفلا.
وأضاف الجنرال يفتوشينكو أن هؤلاء المدنيين نقلوا إلى مركز الإيواء المؤقت الدوير قرب معبر الوافدين.
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