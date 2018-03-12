أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

الدفاع الروسية: خروج 76 شخصًا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية

11:10 م الإثنين 12 مارس 2018
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصًا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية

وزارة الدفاع الروسية

موسكو (أ ش أ)

أعلن مركز تنسيق المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنه تم إخراج 76 شخصا من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر ممرات إنسانية، اليوم، فيما قتل 5 مدنيين بقصف المسلحين.

وأكد الجنرال يوري يفتوشينكو رئيس المركز الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، و الذي يتخذ قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقرا له قوله إنه تم ، إخراج 17 عائلة يبلغ عدد أفرادها 76 شخصا، بينهم 49 طفلا.

وأضاف الجنرال يفتوشينكو أن هؤلاء المدنيين نقلوا إلى مركز الإيواء المؤقت الدوير قرب معبر الوافدين.

هذا المحتوى من

سوريا الغوطة الشرقية وزارة الدفاع الروسية الممرات الإنسانية

الخبر التالى:

الأرجنتين تنقذ حياة 5 علماء أمريكيين في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان