الدفاع الروسية: خروج 76 شخصًا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية

موسكو (أ ش أ)

أعلن مركز تنسيق المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنه تم إخراج 76 شخصا من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر ممرات إنسانية، اليوم، فيما قتل 5 مدنيين بقصف المسلحين.

وأكد الجنرال يوري يفتوشينكو رئيس المركز الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، و الذي يتخذ قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقرا له قوله إنه تم ، إخراج 17 عائلة يبلغ عدد أفرادها 76 شخصا، بينهم 49 طفلا.

وأضاف الجنرال يفتوشينكو أن هؤلاء المدنيين نقلوا إلى مركز الإيواء المؤقت الدوير قرب معبر الوافدين.