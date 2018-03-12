مسؤول أوروبي: لا منطق لفرض واشنطن تعريفات جمركية على الألومنيوم والصلب

برلين (أ ش أ)

أكد فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن أوروبا لا ترى أي منطق وراء فرض تعريفات أمريكية مؤخرًا على الواردات من الألومنيوم والصلب، استنادا الى اعتبارات الأمن القومي الأمريكي.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن تيمرمانز قال - في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حول الصلب بألمانيا - "إن ترامب قد يرى تطبيق هذه التعريفات استنادا الى اعتبار الأمن القومي، ولكننا في أوروبا لا نرى أي منطق أو مبرر لفرضها علينا على هذا الأساس، كيف يمثل الصلب الأوروبي تهديدا لأمن الولايات المتحدة؟".

وأضاف، "أن الاتحاد الأوروبي سيكون على استعداد ، عند الضرورة ، لاتخاذ إجراءات مضادة ضد هذا الإجراء الأمريكي على الرغم من تعارض ذلك مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخرا فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات للولايات المتحدة من الصلب و10 في المائة على الواردات من الألومنيوم بدعوى أن المعادن تعتبر مسألة أمن قومي.