تقدم ميداني للجيش اليمني ومقتل 9 حوثيين وسط البلاد

صنعاء - (د ب أ):

حققت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، تقدما ميدانيا جديدا، في معارك أسفرت عن مقتل تسعة حوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال بيان صادر عن الجيش اليمني، مساء اليوم ، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير موقعي "شعب باحواص" و"ظهر البياض" في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى.

وذكر البيان، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المعارك "أسفرت عن مقتل تسعة من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية أحدهم يدعى "أبو علي" الفاطمي، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى".

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش تمكنت من الاستيلاء على مجموعة من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلال المواجهات.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي كثيف لقوات الجيش، استهدف مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية بذات المنطقة، وكبّدها خسائر مادية وبشرية كبيرة، حسب البيان.

وكانت القوات الحكومية قد استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية من السيطرة على مديريتي ناطع ونعمان في محافظة البيضاء، بالإضافة إلى مواقع ومناطق في مديريات أخي بالمحافظة.