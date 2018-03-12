مزارعون هنود مبتهجون يلغون احتجاجاتهم بعد وعود الحكومة بتسوية مشكلاتهم

نيودلهي - (د ب أ):

قرر آلاف المزارعين الذين تجمعوا في مومباي العاصمة المالية للهند للاحتجاج على تعامل الحكومة معهم، إلغاء احتجاجهم اليوم الاثنين قائلين إنهم تلقوا ضمانات مكتوبة من مسؤولين محليين بتسوية مشكلاتهم.

وسار أكثر من 35 ألف مزارع لمسافة 180 كيلومترا على مدى أربعة أيام من منطقة ناشيك في ولاية ماهاراشترا إلى عاصمة الولاية مومباي كجزء من الاحتجاج.

وكان المزارعون يحتجون على ما اعتبروه فشلا حكوميا في مساعدتهم للخروج من أزمتهم العميقة.

ومن بين مطالب المزارعين، إسقاط ديونهم للبنوك الحكومية ووضع حد أدنى لأسعار السلع تدعمه الحكومة، وضمان حقوق ملكية الأراضي التي يزرعونها منذ عقود.

وتشهد بعض مناطق مهاراشترا جفافا شديدا وأزمة في المياه منذ سنوات أعقبتها أمطار غير موسمية دمرت المحاصيل. ووفقا لما نقلته تقارير إعلامية عن بيانات حكومية، فإن أكثر من 2400 مزارع انتحروا في عام 2017 .

وقال أشوك دوالي، رئيس اتحاد المزارعين "اوول انديا كيسان سابها"، "لقد حققنا نصرا كبيرا بضمانة مكتوبة من الحكومة حول القضايا الرئيسية. وقعها السكرتير العام (في حكومة الولاية) وقدمت إلى مجلس الولاية".

وأضاف دوالي "حققنا بعض التقدم المحدد خاصة فيما يتعلق بسندات ملكية الأرض والأسعار والمعاشات... كانت هناك حركة إلى الأمام".

من جانبه، قال رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافييس إن المناقشات مع قادة المزارعين كانت إيجابية ويجري اتخاذ خطوات فورية حيال العديد من مطالبهم.

يذكر أن حكومة ولاية ماهاراشترا يقودها حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يدير أيضا الحكومة الاتحادية.