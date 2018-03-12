ماكرون: استخدام أسلحة كيماوية في سوريا خط أحمر

بيناريس - (د ب أ):

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا بشن " ضربات موجهة" في حال ثبت بشكل لا يمكن دحضه أنه تم استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا، وقال إن هذا خط أحمر.

وفي ختام زيارة للهند استمرت لعدة أيام، قال ماكرون في مدينة بيناريس اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي): "لدينا القدرة الذاتية على تنفيذ هذه الضربات".

كانت فرنسا هددت بشن غارات جوية في سوريا في حال ثبوت استخدام أسلحة كيماوية.

واضاف ماكرون: "نحن نتبادل معلومات مع حلفاء"، وأكد في هذا الصدد على التعاون مع الولايات المتحدة.