مقتل 33 شخصا على الأقل في هجوم أفغاني لتحرير منطقة من سيطرة طالبان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن ثمانية على الأقل من قوات الأمن الافغانية قتلوا في هجوم لاستعادة السيطرة على منطقة في إقليم فرح غربي أفغانستان والتي كانت قد سقطت في أيدي مسلحي حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن 13 آخرين على الاقل أصيبوا في القتال في "اناردارا" والذي اندلع بعد ان هاجم مقاتلو طالبان مركز المنطقة مساء الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر بأن 25 من مقاتلي طالبان لقوا حتفهم.

وقال رحيمي إن طالبان ما زالت تقاوم في موقعين لكنها طردت من مركز المنطقة.

وبحسب رحيمي، وصلت تعزيزات برية وجوية حوالي منتصف النهار وتم قصف مواقع طالبان بواسطة سلاح الجو الأفغاني

وقال فريد أحمد باختاوار، عضو مجلس إقليم فرح، إن القوات الأفغانية استعادت السيطرة على المنطقة.

وأوضح باختاوار في وقت سابق ان نحو 300 من متمردي طالبان شاركوا في الهجوم وأن حوالي 15 من افراد قوات الامن الافغانية في عداد المفقودين.

وقال "لا توجد أنباء بشأن مصير هؤلاء الاشخاص وما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا أو فروا من المنطقة."

وجاء الهجوم بعد ثلاثة أيام فقط من مقتل 18 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان خلال عملية مشتركة في نفس الإقليم.

يذكر أن إقليم فرح هو أحد أكثر الأقاليم التي تشهد قتالا للسيطرة عليه من بين الأقاليم الأفغانية.

ووفقا لأرقام الجيش الأفغاني، يسيطر مقاتلو طالبان تماما على ما لا يقل عن 3ر14 بالمئة من أفغانستان، بينما تشير مصادر أخرى إلى نسبة أعلى.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 22 جنديا على الأقل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في عدة أقاليم أفغانية.

ومن المعروف أن المتحدثين باسم الحكومة يقللون من أرقام الضحايا.