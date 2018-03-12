غدًا.. مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي يصل إلى روسيا

موسكو (أ ش أ)

يصل تشونج يونج مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية إلى موسكو، غدًا الثلاثاء، في زيارة لروسيا تستغرق يومين.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الليلة في نشرتها باللغة الانجليزية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعتزم لقاء المسئول الكوري الجنوبي خلال هذه الزيارة، وذلك طبقا لبيان صادر بهذا الصدد عن وزارة الخارجية الروسية.

ومن المنتظر أن يطلع المسئول الكوري الجنوبي، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على نتائج اجتماعه في بيونج يانج مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون الأسبوع الماضي.