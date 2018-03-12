إستونيا تعلن مجددا عن انتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي

تالين - (د ب أ):

أعلنت إستونيا مجددا عن انتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي.

وذكرت القوات المسلحة الإستونية أن طائرة طراز اليوشن إي إل76 اخترقت المجال الجوي الإستوني اليوم الاثنين، بدون تصريح، بالقرب من جزيرة فيندلو على بحر البلطيق، وأضافت أن الطائرة ظلت في المجال الجوي الإستوني لمدة تقارب دقيقة.

وأوضحت القوات الإستونية أن طائرة النقل التابعة لوزارة الدفاع الروسية أغلقت خاصية التعريف الإلكتروني، وقالت إن الطيار لم يبق على اتصال لاسلكي مع مراقبة الحركة الجوية.

وتابعت القوات الإستونية أن وزارة الخارجية أخطرت السفارة الروسية في تالين بالواقعة وسلمت مذكرة، وحسب بيانات المذكرة فإن هذه هي أول حالة انتهاك للمجال الجوي الإستوني من قبل روسيا في العام الجاري.

وكانت إستونيا أعلنت في 2017 عن حادثتين من هذا النوع، فيما وصل عدد هذه الحالات في 2016 إلى سبع حالات.