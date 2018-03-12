أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

بريطانيا تستدعي السفير الروسي بشأن تسميم جاسوس روسي سابق

07:59 م الإثنين 12 مارس 2018
بريطانيا تستدعي السفير الروسي بشأن تسميم جاسوس روسي سابق

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

القاهرة - (مصراوى):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي،اليوم الاثنين، إن بريطانيا استدعت السفير الروسي لديها للمطالبة بايضاح عما إذا كانت عملية تسميم جاسوس روسي سابق عملا مباشرا قامت به الدولة الروسية.

وأضافت ماي أن من المرجح أن يكون قد تم تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا بغاز أعصاب تم تصنيعه في روسيا ويُستخدم عسكريا.

تيريزا ماي السفير الروسي بريطانيا تسميم جاسوس روسي

الخبر التالى:

اجتماع الحزب الايطالي الديمقراطي لمناقشة مستقبل الحزب بعد هزيمته في الانتخابات

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان