بريطانيا تستدعي السفير الروسي بشأن تسميم جاسوس روسي سابق

القاهرة - (مصراوى):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي،اليوم الاثنين، إن بريطانيا استدعت السفير الروسي لديها للمطالبة بايضاح عما إذا كانت عملية تسميم جاسوس روسي سابق عملا مباشرا قامت به الدولة الروسية.

وأضافت ماي أن من المرجح أن يكون قد تم تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا بغاز أعصاب تم تصنيعه في روسيا ويُستخدم عسكريا.