نقل شخصين للمستشفى بسبب طرد مريب بمبنى البرلمان البريطاني

لندن (أ ش أ)

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الإثنين، نقل شخصين إلى المستشفى كإجراء احترازي، بعد العثور علي طرد مريب عند مبنى البرلمان في مدينة وستمنستر.

وقالت الشرطة ـ في بيان نقلته قناة (العربية الحدث) ـ "إن ضباطا متخصصين يتواجدون في الموقع وجاري فحص الطرد ، وإن خدمة إسعاف لندن وصلت بالفعل ونقلت شخصين ، هما رجل وامرأة ، إلى المستشفى كإجراء احترازي".

بدورها ، أكدت المتحدثة باسم البرلمان البريطاني أن الشرطة تفحص مادة مريبة عند مبنى البرلمان في وستمنستر ، لافتة إلى أنه تم تطويق المكان دون إجلاء أحد.

وقالت المتحدثة " نحن على علم بما يتعلق بالمادة المثيرة للريبة والتي تقوم شرطة العاصمة بفحصها" ، مؤكدة أنه لم تحدث عملية إجلاء ولكن تم تطويق المنطقة.

يأتي هذا الإنذار فيما تلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كلمة أمام البرلمان مساء اليوم حول التحقيق المتعلق بتسميم عميل مزدوج روسي سابق في إنجلترا.