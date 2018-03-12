ترامب يعتبر فرض رسوم أوروبية على المنتجات الأمريكية "غير عادل"

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن مسؤولين في حكومته سيعقدون اجتماعات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات التجارية بين الجانبين في أعقاب قراره الأسبوع الماضي فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وكان الرئيس ترامب قد قرر يوم الخميس الماضي فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من الصلب و10% على واردات الألومنيوم مع استثناء كندا والمكسيك من هذه الرسوم وإمكانية إعفاء دول أخرى في المستقبل. وأثار القرار تهديدات بردود انتقامية من جانب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إن "وزير التجارة ويلبور روس سيتحدث مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء الرسوم والحواجز الكبيرة التي يفرضونها ضد الولايات المتحدة الأمريكية.. إنها غير عادلة بالنسبة لمزارعينا ومصنعينا".

كان إنريكو بريفيو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قد ذكر اليوم أن الاتحاد الأوروبي ينتظر وضوح قائمة الإعفاءات من الرسوم الأمريكية ومدى انطباقها على الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه لا يجري حاليا التخطيط لأي اجتماع بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، لكن من المنتظر إجراء اتصالات "على عدة مستويات" خلال الأسبوع الحالي.