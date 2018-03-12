السفارة الروسية: بريطانيا تمارس لعبة خطيرة بشأن تسميم جاسوس سابق

لندن - (د ب أ):

قالت السفارة الروسية في لندن، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية تمارس "لعبة في غاية الخطورة" مع الرأي العام بشأن روسيا،وأنها لم تنأى بنفسها عن الحملة الإعلامية الموجهة ضد موسكو، وذلك عقب تعرض ضابط المخابرات العسكرية الروسي السابق سيرجي سكريبال للتسميم.

وأضافت السفارة في بيان " أن هذه السياسة لا تدفع التحقيق صوب مسار مفيد فحسب ، ولكنها تنطوي أيضا على مخاطر ظهور عواقب على علاقاتنا على المدى الطويل".

وذكر البيان "نود أن نؤكد مرة أخرى شعورنا بالغضب من الحملة الإعلامية المناهضة لروسيا، التي تتغاضى عنها الحكومة، والتي تؤثر على التحقيق ولها تأثير نفسي على البريطانيين".

ونوه البيان أن الروس في بريطانيا "يساورهم قلق بشأن مستقبلهم في هذا البلد" وأن الصحفيين الروس المقيمين هناك "يتلقون تهديدات".

وقال البيان إن وزارة الخارجية البريطانية أبلغت السفارة الروسية أنها تنظر إلى سكريبال باعتباره أحد رعاياها ، ولم تقدم معلومات عن تسميمه.