جوتيريس: حصار الغوطة الشرقية مستمر.. ووصول المساعدات الإنسانية متعثر

مصراوي

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو جوتيريس​، في كلمته خلال جلسة ​مجلس الأمن​ حول الوضع في الغوطة الشرقية​، على أنّ "علينا العمل على إنهاء معاناة الشعب السوري​و التوصل إلى حلّ ينهي الأزمة".

وركّز جوتيريس على أنّ "على مجلس الأمن مسؤولية تنفيذ وقف النار في​سوريا​"، مشيرًا إلى أنّ "العنف لايزال مستمرًّا في الغوطة الشرقية وعفرين​وغيرهما، رغم قرار وقف إطلاق النار، والقصف تكثّف على الغوطة الشرقية بعد قرار الهدنة​"، مركزًا على أنّ "الحصار مستمرّ على الغوطة ووصول المساعدات الإنسانية متعثّر".