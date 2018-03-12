جوتيريس: حصار الغوطة الشرقية مستمر.. ووصول المساعدات الإنسانية متعثر
05:40 م الإثنين 12 مارس 2018
مصراوي
شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الغوطة الشرقية، على أنّ "علينا العمل على إنهاء معاناة الشعب السوريو التوصل إلى حلّ ينهي الأزمة".
وركّز جوتيريس على أنّ "على مجلس الأمن مسؤولية تنفيذ وقف النار فيسوريا"، مشيرًا إلى أنّ "العنف لايزال مستمرًّا في الغوطة الشرقية وعفرينوغيرهما، رغم قرار وقف إطلاق النار، والقصف تكثّف على الغوطة الشرقية بعد قرار الهدنة"، مركزًا على أنّ "الحصار مستمرّ على الغوطة ووصول المساعدات الإنسانية متعثّر".
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