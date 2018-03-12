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جوتيريس: حصار الغوطة الشرقية مستمر.. ووصول المساعدات الإنسانية متعثر

05:40 م الإثنين 12 مارس 2018
جوتيريس: حصار الغوطة الشرقية مستمر.. ووصول المساعدات الإنسانية متعثر

الأمين العام للأمم المتحدة​ أنطونيو جوتيريس

مصراوي
شدّد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو جوتيريس​، في كلمته خلال جلسة ​مجلس الأمن​ حول الوضع في الغوطة الشرقية​، على أنّ "علينا العمل على إنهاء معاناة الشعب السوري​و التوصل إلى حلّ ينهي الأزمة".
وركّز جوتيريس على أنّ "على مجلس الأمن مسؤولية تنفيذ وقف النار في​سوريا​"، مشيرًا إلى أنّ "العنف لايزال مستمرًّا في الغوطة الشرقية وعفرين​وغيرهما، رغم قرار وقف إطلاق النار، والقصف تكثّف على الغوطة الشرقية بعد قرار الهدنة​"، مركزًا على أنّ "الحصار مستمرّ على الغوطة ووصول المساعدات الإنسانية متعثّر".
الغوطة الشرقية المساعدات الإنسانية أنطونيو جوتيريس مجلس الأمن? سوريا

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