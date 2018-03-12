الشرطة النيبالية: 49 قتيلا و22 مصابًا في حادث تحطم الطائرة البنغالية

كاتماندو - (د ب أ):

أعلنت الشرطة النيبالية أن 49 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون جراء تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "يو.إس. بانجلا" البنجالية في مطار كاتماندو الدولي اليوم الاثنين.

وقال مانوج نوباني المتحدث باسم شرطة نيبال :"لقد عثرنا على 40 جثة في الطائرة. وتوفي تسعة أشخاص آخرون في المستشفى".

وأفاد بأن السلطات أكملت عملية تفتيش الجثث في الموقع.

وقال :"سوف نحدد هويات القتلى غدا".

وجاء في تحليل اعتمد على حوار دار بين الطيار ومسؤول التحكم في الملاحة الجوية في المطار نشرته صحيفة "نيبالي تايمز" في موقعها على الانترنت بأنه من المرجح أن ارتباكا أصاب الطيار خلال هبوط الطائرة من الجانب الشرقي للمدرج قد تسبب في الحادث.