بالصور.. وزير الري يفتتح معرض الفن التشكيلي بمتحف النيل في أسوان

ربح 6 مليارات دولار في اليوم ويغسل الأطباق.. جولة في يوم أغنى رجل

أسوان - إيهاب عمران :

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، معرض الفن التشكيلي في ختام ملتقى سلسبيل النيل الأول بمتحف النيل بأسوان.

ويضم المعرض 25 عملًا فنيًا من لوحات تشكيلية مختلفة، إضافًة إلى 7 تماثيل فنيّة، ومنحوتات خزفية، والتي شارك في رسمها 25 فنانًا من المشاركين في ملتقى سلسبيل النيل، والذي جرى افتتاحه في أول مارس، واستمر لمدة 11 يومًا.

يُذكر أن وزير الري وصل إلى محافظة أسوان، اليوم الإثنين، واستهل زيارته باجتماع مع قيادات الهيئة العامة للسد العالي، وخزّان أسوان، بمقر رمز الصداقة بالسد العالي، ثم قام الوزير بتفقد مشروع تغطية مصرف السيل بمنطقة كيما.