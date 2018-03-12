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ميركل: النضال من أجل اتفاقية الائتلاف كان مجديا

04:16 م الإثنين 12 مارس 2018
ميركل: النضال من أجل اتفاقية الائتلاف كان مجديا

برلين - (د ب أ):

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باتفاقية الائتلاف بين حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ووصفتها بأنها أساس لائتلاف موسع جديد مستقر وناجح.

وقالت ميركل، اليوم الاثنين، خلال التوقيع على اتفاقية الائتلاف بالعاصمة الألمانية برلين إن هناك كثيرا من العمل الشاق أمام الحكومة.

وأشارت إلى أن النضال الصعب والمحترم أيضا من قبل جميع الأطراف لأجل وضع أسس حكومة مشتركة كان مجديا.

ومن المخطط أن يجري انتخاب ميركل لولاية رابعة في منصب المستشارة في البرلمان الألماني "بوندستاج" بعد غد الأربعاء.

وبعد ذلك ستقوم ميركل والوزراء بأداء اليمين الدستوري.

أنجيلا ميركل اتفاقية الائتلاف ألمانيا حزب المسيحي الديمقراطي الحزب المسيحي الاجتماعي

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