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الجيش السوري يتسلم معبر من الوحدات الكردية جنوب شرق عفرين

04:04 م الإثنين 12 مارس 2018
الجيش السوري يتسلم معبر من الوحدات الكردية جنوب شرق عفرين

الجيش السوري

دمشق - (د ب أ):

تسلم الجيش السوري، اليوم الاثنين، معبر الزيارة جنوب شرق عفرين من الوحدات الكردية.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية، إن الجيش السوري تسلم معبر الزيارة بشكل كامل ورفع العلم على المعبر بعد انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب الكردي ظهر اليوم".

وأكد المصدر أن دخول وحدات من الجيش السوري الى بلدة الزيارة، حوالي 10 كم جنوب شرق مدينة عفرين، ربما تشكل تمهيدا لدخول الجيش السوري الى مدينة عفرين .

وكان النظام السوري أرسل قوات شعبية الى منطقة عفرين منتصف الشهر الماضي وتعرضت تلك القوات لخسائر كبيرة أدى لانسحابها من منطقة عفرين أول أمس السبت .

الجيش السوري دمشق الوحدات الكردية

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