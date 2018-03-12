40 قتيلا على الأقل في تحطم طائرة ركاب بنغلادشية في النيبال

(أ ف ب):

قتل 40 شخصا على الاقل واصيب 23 آخرون بجروح في تحطم طائرة ركاب بنغلادشية بالقرب من مطار كاتماندو الاثنين، بحسب ما اعلن متحدث باسم الشرطة.

وقال مانوج نيوباين لوكالة فرانس برس "لقد قتل 31 شخصا في المكان وتوفي تسعة آخرون في مستشفيين في كاتماندو"، مضيفا ان 23 شخصا اصيبوا بجروح.

وتحطمت الطائرة التي كانت تقل 71 شخصا قرب مطار كاتماندو بينما كانت على وشك الهبوط.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من ملعب كرة القدم حيث تحطمت الطائرة شرق المدرج في مطار النيبال الدولي.

وواجهت النيبال عدة كوارث جوية خلال الأعوام الأخيرة، ما شكل ضربة لصناعة السياحة فيها.

ويعود سجلها السيء في السلامة الجوية في مجمله إلى الصيانة غير المناسبة والطيارين قليلي الخبرة والإدارة التي تعد دون المستوى.

وفي مطلع 2016، اصطدمت طائرة من طراز "توين اوتر" بمحرك توربيني بجبل في النيبال ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 23 شخصا.

وبعد يومين، لقي طياران حتفهما عندما تحطمت طائرة ركاب صغيرة اثناء هبوطها في وسط غرب البلاد.