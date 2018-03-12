الاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار يختتم فعاليات مؤتمر "التحديات المعاصرة"

مصراوي

اختتم الاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار، أمس، فعاليات مؤتمره بعنوان "التحديات المعاصرة في ظل الألفية الثالثة في الوطن العربي"، ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور أهمها استثمار الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة لمواجهة التحديات المعاصرة، بجانب التنمية الاقتصادية لإدراة الموارد البشرية فضلا عن الدور الفعال للمرأة والشباب في التنمية المستدامة لتحديات الألفية الثالثة، وأخيرًا دور الثقافة والإعلام في ترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع العربي من منظور التربية البشرية، بمشاركة ممثلي الاتحاد من مختلف الدول العربية.

وأوضحت الدكتورة رانيا لاشين المستشار الإعلامي بأن المؤتمر تم على مدار الثلاثة أيام الماضية، وخرجت عدة توصيات من المؤتمر أهمها تفعيل برنامج المدرب الصغير في مدارس مصر برعاية دولة الكويت، وعقد دورات تدريبية لزراعة أسطح المنازل في الوطن العربي وفقًا لاختلاف درجات الحرارة، بجانب التأكيد على التمسك بالهوية العربية الثقافيه للحفاظ على ثقافة التراث العربي الأصيل.

وصرحت لاشين بتوقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار ونقابة المدربين الكويتية وأكاديمية قادة المستقبل للتدريب والتطوير ببريطانيا، وتتضمن الاتفاقية تطوير العمل في المؤتمرات وقطاع الاستشارات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد وموسوعة التكامل الاقتصادي العربي الافريقي ليكون بمثابة بوابة أفريقيا والتعاون الدولي، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد ومركز الشرق الأوسط الدولي لجمهورية لبنان برئاسة الدكتور سامي عذار.