نيبال: ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة البنغالية المنكوبة إلى 50 شخصا

كاتمندو- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الجيش في نيبال جوكول بهانداري، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة البنغالية بمطار (تريبوفان الدولي) في العاصمة "كاتمندو" إلى 50 شخصا على الأقل.

وقال بهانداري - حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) اليوم، الإثنين، - إن فرص العثور على مزيد من الناجين باتت ضئيلة نظرا لاحتراق الطائرة بشدة.

وكان المتحدث باسم حكومة نيبال نارايان براساد دوادي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - سقوط قتلى جراء تحطم طائرة أثناء محاولة هبوطها في المطار.

وكانت الطائرة التابعة لشركة (يو إس بنغلا) للطيران الخاصة، قد حادت عن ممر الهبوط واصطدمت بملعب كرة قدم مجاور، وكان على متنها 67 راكبا، فضلا عن طاقمها المكون من 4 أشخاص.