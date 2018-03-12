رئيس البرلمان العربي يرفض تسيس دور "الأونروا " في فلسطين

كتبت – إيمان محمود:

رفض رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، تسيس دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، داعيًا دول العالم لدعمها.

وطالب السلمي، في رسائل مكتوبة بعث بها إلى عدد من برلمانات دول العالم خاصة التي تقدم دعمًا مستمرًا للأونروا كالمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وهولندا وألمانيا وبلجيكيا واستراليا وسويسرا وكندا والدنمارك والنرويج، برلمانات دول العالم حث حكوماتهم لدعم "الأونروا" لمواصلة عملها وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الذي أنشئت بموجبه.

وأكد السلمي موقف البرلمان العربي الرافض لتسيس الدور الإنساني الذي تقوم به "الأونروا" بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية جزءًا من مساهمتها في ميزانية الوكالة، مشددًا على ضرورة المحافظة على استمرار دعم الأونروا لضمان استمرارها في تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد على ضرورة الربط بين إنهاء عمل الأونروا وبين تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا وشُردوا من ديارهم، باعتبار حق العودة حقًا فرديًا وجماعياً مقدسًا غير قابل للتصرف.