جيش الإسلام: اتفاق مع الأمم المتحدة وروسيا لإجلاء مصابي الغوطة الشرقية

كتبت – إيمان محمود

أعلن فصيل جيش الإسلام السوري المعارض، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة وروسيا لإجلاء المصابين المُحاصرين داخل الغوطة الشرقية.

وقال جيش الإسلام في بيان له، أن الاتفاق ينص على إجلاء المصابين على دفعات للعلاج خارج الغوطة؛ نظرًا لظروف الحرب والحصار ومنع إدخال الأدوية واستهداف المشافي والنقاط الطبية على مدار ست سنوات مضت.

وأضاف البيان "ننوه أنه لا صحة مطلقًا لكل الشائعات التي تروج عن غير ذلك وأنها تصب في الحرب النفسية التي يشنها العدو".

ويُعتبر جيش الإسلام أكبر الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق، والتي يحاصرها الرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2012، مانعًا دخول كافة المساعدات الإنسانية للمدنيين داخلها، حتى أصبحوا يعانون من نقص المواد الغذائية والطبية اللازمة للحياة.