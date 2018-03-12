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نائب وزير الدفاع الروسي : واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا

12:39 م الإثنين 12 مارس 2018
نائب وزير الدفاع الروسي : واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا

وزارةالدفاع الروسي

موسكو- (أ ش أ):

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقسيم سوريا بالرغم من وعودها بالمحافظة على وحدة وسيادة هذا البلد.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن فومين قوله: "إن نوايا الولايات المتحدة واضحة، وهي تقسيم سوريا على النقيض من الوعود بالمحافظة على وحدة وسيادة هذا البلد".

واتهم نائب وزير الدفاع الروسي القوات التابعة للولايات المتحدة ( قوات سوريا الديمقراطية) بالتعاون مع مسلحي المجموعة الإرهابية من "داعش"، وبأن هذا يتم تحت قيادة وسيطرة الأمريكيين،مضيفا" أن واشنطن تشجع المشاعر الانفصالية للأقليات القومية في سوريا، وتقوم بلعبة مع التشكيلات المسلحة للأقليات القومية، بما في ذلك الأكراد.

وذكر أن الأمريكيين يتحدثون أيضا عن إقامة منطقة أمنية معينة تحت سيطرة هذه التشكيلات المسلحة، التي يبلغ تعدادها نحو 40 ألف شخص.

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سوريا ألكسندر فومين الولايات المتحدة وزارة الدفاع الروسية

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