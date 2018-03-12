الجالية الروسية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في 4 مدن مصرية

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مدير المركز الثقافي الروسي في القاهرة أليكسي تيفانيان، أن الجالية الروسية في مصر سوف تتمكن من الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية الروسية في 16 مارس الجاري، في أربعة صناديق بالقاهرة والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ.

وقال تيفانيان في حديث خاص لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية إنه "بحسب إحصاءات السلطات المصرية، يبلغ عدد الروس في مصر 30 ألفا، وقد لا يكون لهم جميعا الحق في التصويت بسبب أعمارهم، لذا فمن الصعب حصر عدد الأصوات الانتخابية بدقة قبل التصويت، وبحسب الإحصاءات المصرية أيضا هناك 20 ألف روسي في الغردقة، ومن ستة إلى سبعة آلاف روسي في شرم الشيخ، والباقي في القاهرة والإسكندرية".

وأوضح تيفانيان "نسعى منذ شهر لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للناخب الروسي في مصر، فمثلا، يمكن أن يتم التصويت بجواز السفر الدولي أو بالهوية الروسية المحلية، كذلك سنوفر حافلات لنقل المجموعات الروسية من الأماكن البعيدة لأقرب صندوق اقتراع، على أن يتم الإخطار المسبق بالحاجة لحافلة،كما نظمنا على الموقع الرسمي للمركز وعلى صفحة فيسبوك الرسمية كافة المعلومات التي يحتاجها الناخب، بالإضافة إلى أننا رتبنا تلقي أسئلة الناخبين والإجابة عليها، عبر نادي الناخبين الروس في القاهرة، والحقيقة فإن نوادي السيدات الروس في القاهرة تقوم بجهد كبير في هذا الصدد".

وتوقع تيفانيان أن تزداد نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة وسط الجالية الروسية في مصر، وقال " إن درجة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي والأسئلة التي ترد إلينا والحملة الإعلامية التي نظمناها ودرجة الاستجابة لها تشير إلى ارتفاع نسبة التصويت عما سبق، ولكن لا نستطيع توقع أرقام".