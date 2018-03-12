بعد تخصيص إدارات للفساد.. ما هي مهام فريق مكافحة غسل الأموال في السعودية؟

كتبت- رنا أسامة:

قرَّر وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة صدى الإلكترونية، الاثنين.

وبموجب القرار، سيكون لدى الفريق 3 مهام جديدة تتمثل في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وكذلك إعداد تقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيرًا المشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.

ويضم الفريق 11 عضوًا برئاسة وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي، منصور بن عبدالرحمن القفاري.

يأتي ذلك بعد يوم من الملارسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقضي بإنشاء إدارات متخصصة "للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد".

وقال النائب العام في السعودية، الشيخ سعود المعجب، الأحد، إن هذه الخطوة تستهدف "المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد"، حسبما نقل المكتب الإعلامي للحكومة.

وأطلقت السعودية حملة لمكافحة الفساد، نوفمبر الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، اعتقلت على إثرها مئات الوزراء والأمراء والمسؤولين وأبرزهم، الملياردير الوليد بن طلال، موجّهة إليهم تهم بالفساد والرشاوى وغسل الأموال، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة الرياض.

وانتهت الحملة نهاية يناير الماضي، بعد الإفراج عن "مُحتجزي الريتز" تِباعًا بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات، تجاوزت قيمتها 400 مليار ريال سعودي (ما يُعادل 107 مليار دولار أمريكي). وشملت عقارات وأصول وشركات وأوراق مالية.