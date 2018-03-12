مسؤول إيراني: العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة

طهران- (د ب أ):

صرح مسؤول إيراني، اليوم الإثنين، بأنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية الخاصة التي تحطمت أمس جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن جعفر مرداني مساعد محافظ جهار محال بختياري (جنوب غرب) التي تحطمت بها الطائرة، أنه تم العثور على الصندوق الأسود لها.

وأضاف مرداني أن ممثلا عن تركيا، وأسر ضحايا الحادث، وصلوا اليوم إلى مطار شهركرد مركز المحافظة.

وأوضح أنه تم نقل الصندوق الأسود لإكمال الاجراءات القانونية، كما جرى نقل جثامين عشرة من ضحايا الحادث إلى مطار شهركرد.

وكانت الطائرة في طريقها من إمارة الشارقة الإماراتية إلى مدينة اسطنبول التركية وتقل سبعة ركاب وطاقما من ثلاثة أفراد. ولاحقا أعلن مسؤول إيراني العثور على الضحايا وأن جميع جثثهم محترقة.