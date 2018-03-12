الولايات المتحدة تعزز مكانتها كأكبر بائع للسلاح في العالم

ستوكهولم- (د ب أ):

عززت الولايات المتحدة، موقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث باعت نحو ثلث الأسلحة العالمية، وفقا لما ذكره معهد أبحاث مقره السويد اليوم الاثنين.

وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، في أحدث دراسة له حول عمليات تصدير الأسلحة العالمية، أن الحجم العالمي لعمليات تصدير الأسلحة ازداد بنسبة 10 في المئة في الفترة 2013 إلى 2017، مقارنة بالفترة من 2008 إلى 2012.

وقال المعهد إن الولايات المتحدة باعت 34 في المئة من مبيعات الأسلحة العالمية خلال تلك الفترة، وباعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 98 بلدا. وشكلت طائرات القتال والنقل جزءا كبير من صادرات السلاح الأمريكية.

وبلغت نسبة صادرات السلاح الأمريكية في الفترة من 2008 إلى 2012 حوالي 30 في المئة من الإجمالي العالمي.​