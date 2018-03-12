تدمير مقابر جنود شاركو ضد هتلر في الحرب العالمية الثانية

حطم مجهولون مقابر أبطال الجيش البولندي في الحرب العالمية الثانية، والذين شاركوا ضد النظام النازي لأدلوف هتلر.

وضمت المقابر المحطمة شواهد وعلامات تحث المواطنين علي احترام المنشأة، وهي المنطقة التي تضم قبر 122 محارباً بولندياً، وهو ما اعتبره موقع " British Poles" البولندي يوماً حزيناً للمجتمع.

ومن المقرر أن يجتمع مجموعة من المتطوعين البولنديين والبريطانيين، للمشاركة في أعمال إصلاح القبور الي تم تدميرها.