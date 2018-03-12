أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

تدمير مقابر جنود شاركو ضد هتلر في الحرب العالمية الثانية

09:00 ص الإثنين 12 مارس 2018
تدمير مقابر جنود شاركو ضد هتلر في الحرب العالمية الثانية

مقابر جنود شاركو ضد هتلر

حطم مجهولون مقابر أبطال الجيش البولندي في الحرب العالمية الثانية، والذين شاركوا ضد النظام النازي لأدلوف هتلر.

وضمت المقابر المحطمة شواهد وعلامات تحث المواطنين علي احترام المنشأة، وهي المنطقة التي تضم قبر 122 محارباً بولندياً، وهو ما اعتبره موقع " British Poles" البولندي يوماً حزيناً للمجتمع.

ومن المقرر أن يجتمع مجموعة من المتطوعين البولنديين والبريطانيين، للمشاركة في أعمال إصلاح القبور الي تم تدميرها.

4A187A5A00000578-5488007-image-a-1_1520790078080

 

الجيش البولندي الحرب العالمية الثانية أدلوف هتلر

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تعزز مكانتها كأكبر بائع للسلاح في العالم

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان