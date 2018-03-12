شي بينج رئيسًا للصين مدى الحياة -تقرير

القاهرة- أ ش أ:

أقرت الصين ، تعديلا دستوريا تاريخيا يلغى الحد الأقصى لفترات إبقاء رئيس الدولة في السلطة، حيث وافق البرلمان الصينى الذي يتجاوز عدد أعضائه ٣٠٠٠ نائب بأغلبية ساحقة على إلغاء الحد الأقصى للولاية الرئاسية، ممهدًا بذلك الطريق أمام بقاء الرئيس الصينى الحالي والذي يحمل رقم ٧ في ترتيب الرؤساء الذين تولوا الحكم فى الصين شي جين بينج ليكون رئيسا مدى الحياة.

بقاء الرئيس شي بينج رئيسا مدى الحياة لجمهورية الصين الشعبية جاء بموافقة 2958 عضوا من أعضاء البرلمان ومعارضة نائبين، فيما امتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء، وجاء إقرار البرلمان - في جلسة له أمس الأحد - لهذا الإجراء ضمن مجموعة من التعديلات التي أدخلت على دستور البلاد، غيرت النظام الذي سنه الزعيم الصيني السابق دينج شياو بينج فى عام 1982، والذى استهدف من خلاله منع عودة التجاوزات الدموية الديكتاتورية مدى الحياة ، التى حدثت أثناء الثورة الثقافية الفوضوية لماو تسي تونج ما بين عامى 1966 ، 1976.

قبل ٦٩ عاما تولى أول رئيس للصين مهامه الرئاسية ، حيث تقلد الرئيس الصينى ماو تسى تونج مقاليد الحكم الرئاسة خلال الفترة من عام ١٩٤٩ إلى عام ١٩٥٩، وجاء بعده ليو شاو تش رئيسا حتى عام ١٩٦٩ ، أعقبه لى شيان نياو فى رئاسة الدولة من عام ١٩٨٣ إلى عام ١٩٨٨ ، ثم جاء يانج شانج كون ليكون رئيسا للبلاد حتى عام ١٩٩٣ ، ثم جيانج تسه رئيسا حتى عام ٢٠٠٣ ، ومن عام ٢٠٠٣إلى عام ٢٠١٣ تولى هو جين تاو الرئاسة ، أعقبه شى بينج الذى تقرر أن يكون رئيسا مدى الحياة.

وفقا لأول دستور للجمهورية تم وضعه في عام 1954 ، كان رئيس جمهورية الصين الشعبية يعرف سابقا لقبا "برئيس دولة جمهورية الصين الشعبية" عند إقامة نظام رئاسة الدولة ، وفى عام ١٩٧٥ تم الغاء هذا المسمى ، ثم أعيد العمل به مرة أخرى فى عام 1982.

و الرئيس الحالي هو شي جين بينج ، الذى حصل ، قبل أيام قليلة ، على لقب " ملهم بوذى حى "، ليضاف إلى لقبى زعيم الحزب الشيوعى والقائد الأعلى للجيش ، والكثير من الصينيين يؤيدون بقاءه رئيسا مدى الحياة ، خاصة شعب التبت ، الذي يعيش فى الإقليم ويقول أبناء الإقليم أنهم يعتبرون "شى " إلها ، وإنهم يتبعون نصيحة ماوتسى تونج التى تدعو الجماهير إلى حب الحزب الشيوعى الذى أسسه وتزعمه.

الصين كانت هذا الشهر على موعد مع انتخابات رئاسية جديدة ، حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب لمدة خمس سنوات ، إلى أن جاء التعديل التاريخى فى الدستور ليعطى الرئيس شى صك الحكم مدى الحياة ، و يحدد دستور البلاد مهام رئيس الجمهورية الصين فى البناء على قرارات المجلس الوطني لنواب الشعب وقرارات لجنته الدائمة بإصدار القوانين وتعيين وعزل رئيس مجلس الدولة ونوابه وأعضاء مجلس الدولة والوزراء ورؤساء اللجان ورئيس مصلحة الدولة لتدقيق الحسابات والسكرتير العام لمجلس الدولة.

كما يقوم بمنح أوسمة الدولة والألقاب الفخرية وإصدار أوامر العفو الخاص ، وإعلان الأحكام العرفية وإعلان حالة الحرب ، وإصدار أوامر التعبئة العامة ، ومن مهامه أيضا إرسال الممثلين المفوضين لدى الدول الأجنبية واستدعاؤهم والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الهامة المعقودة مع الدول الأجنبية وإلغاؤها واستقبال الممثلين الدبلوماسيين الأجانب نيابة عن جمهورية الصين الشعبية٠