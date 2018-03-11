عشرات آلاف المتظاهرين في برشلونة من أجل "جمهورية الآن" في كتالونيا

برشلونة - (أ ف ب):

ظاهر عشرات آلاف الأشخاص في برشلونة اليوم الأحد، بدعوة من جمعيات تدعو للانفصال، وذلك للمطالبة بتشكيل حكومة مصممة على المضي في انفصال الإقليم عن مدريد.

وبحسب الشرطة البلدية فقد شارك 45 ألف شخص في التجمع الذي نظم تحت شعار «الجمهورية الآن»، بمبادرة من المنظمة النافذة "الجمعية الوطنية الكتالونية".

ورغم فوزها بالأغلبية المطلقة في انتخابات الإقليم في 21 ديسمبر 2017، فإن الأحزاب الداعية لانفصال كتالونيا لم تتفق حتى الآن على تشكيل حكومة.

وقال أغوستي آلكوبيرو نائب رئيس الجمعية، "نحن أكثر من مليونين من مواطني كتالونيا الذين يريدون التقدم الآن بوضوح نحو جمهورية كتالونية".

وكان الحزبان الرئيسيان في معسكر دعاة الانفصال توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق للمضي في الانفصال عن مملكة إسبانيا، ونص الاتفاق على طرح مشروع دستور كتالوني على استفتاء.

لكن ما زال يتعين مواجهة عقبات قضائية كبيرة للحصول على دعم مناهضي الرأسمالية في حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" اليساري المتشدد، لتشكيل حكومة وبالتالي إنهاء وصاية حكومة مدريد على الإقليم.

وقال ميكيل آلفاريز وهو طالب حقوق (20 عاما) كان بين المتظاهرين، هناك أغلبية تؤيد الجمهورية، فليشكلوا الحكومة ويطبقوا الأمر.

وأرجئت مناقشة مسألة تنصيب رئيس جديد لكتالونيا كان مقررا الإثنين أمام البرلمان، وذلك بسبب وجود المرشح جوردي سانشيز قيد الحبس الاحتياطي قرب مدريد مع ثلاثة قياديين انفصاليين آخرين.

وهم ملاحقون بتهمة محاولة انفصال فاشلة في 27 أكتوبر 2017، ويعتبرهم أنصارهم من دعاة أنصار انفصال كتالونيا سجناء سياسيين.

وفي انتظار تنصيب حكومة إقليمية جديدة، تبقى كتالونيا التي تضم 7,5 ملايين نسمة، تحت الإدارة المباشرة لحكومة ماريانو راخوي في مدريد.