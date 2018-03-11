"11 قتيلا" في تحطم طائرة تركية خاصة قادمة من الإمارات جنوب غربي إيران

(بي بي سي):

قتل 11 شخصا في تحطم طائرة تركية خاصة جنوب غربي إيران بينما كانت في طريقها من الإمارات إلى تركيا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن حاكم مدينة كيار قدم علي مرداني قوله إن الطائرة سقطت في مرتفعات جبال 'هلن' بمحافظة جهار محال وبختياري.

ويعتقد أن جميع من كانوا على متن الطائرة، من طراز 'بومبارديه 30 ' المصنوعة في كندا، وهم (ثمانية ركاب وثلاثة هم طاقم الطائرة)، لقوا حتفهم.

ونقلت الوكالة عن السفير التركي لدي إيران رضا هاكان تكين قوله إن احتمالات بقاء من كانوا على متن الطائرة على قيد الحياة "ضئيلة جدا".

وأضاف "أعلنا للجانب الايراني عقب وقوع الحادث عن استعدادنا لتقديم المساعدة، ونحن على اطلاع بأن المسؤولين الايرانيين يعملون علي تحديد المكان الدقيق للحادث والاقتراب منه".

وذكرت وسائل إعلام تركية نقلا عن وزير المواصلات التركي إن الطائرة تابعة لمجموعة شركات بصران للطاقة وأعمال البناء والسياحة التابعة لرجل الأعمال التركي حسين بصران.

ويعتقد أن ابنة رجل الأعمال وسبع من صديقاتها كانوا على متن الطائرة بعد أن حضرن حفل في دبي.

وقال شهود عيان إن الطائرة سقطت في منطقة جبلية تبعد نحو 400 كيلومتر عن طهران وشبت فيها النيران.

وأشار حاكم المدينة إلي أن سبعة فرق إنقاذ و خمس سيارات اسعاف هرعوا إلى موقع الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مرتضى سالمي رئيس الصليب الأحمر الإيراني أن طائرتي هليكوبتر ستتحركان الاثنين لموقع الحادث للبحث عن حطام الطائرة وجثث الضحايا، مستبعدا العثور على أي ناجين.

وكانت مرتفعات جبال زاغروس مسرحا لتحطم طائرة منكوبة أخرى في فبراير الماضي حيث تحطت فيها طائرة إيرانية كانت متجهة من العاصمة طهران إلى مدينة ياسوج جنوب غربي البلاد وقتل 65 شخصا كانوا على متنها.