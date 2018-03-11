بومبيو: موقف واشنطن في المفاوضات مع بيونج يانج "قوي"

نيويورك (أ ش أ)

وصف مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) مايك بومبيو، موقف بلاده في المفاوضات مع كوريا الشمالية بأنه قوي.

وقال بومبيو - في تصريح نقلته شبكة (سي بي إس) - "هذه الإدارة عيناها مفتوحتان، وعلى طول وقت إجراء المحادثات سيتزايد الضغط على كوريا الشمالية".

وأضاف "لن تكون هنالك راحة في الأفق حتى يحقق الرئيس ترامب الهدف الذي وضعه إبان وجوده في المنصب".

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه سيلتقي وجها لوجه نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون ، بعد تصريح وفد كوري جنوبي بأن كيم جونج أون يريد بدء مناقشات مع واشنطن حول وقف الاختبارات النووية.

ويأتي الإعلان عن القمة بعد عام من البيانات الحادة من جانب ترامب عن كوريا الشمالية ، التي هدد بتدميرها إذا هي استفزت الولايات المتحدة.